Princeov The Black Album: skrivnosten, redek in izredno cenjen

Do zdaj našli le šest izvodov albuma

7. avgust 2018 ob 13:10

London - MMC RTV SLO, STA

Zbiratelj je za redek izvod Princeovega albuma The Black Album na spletni glasbeni tržnici odštel rekordnih 23.700 evrov.

V Kanadi odkriti redek izvod Princeove plošče The Black Album, ene najbolj iskanih vinilnih plošč vseh časov, so prodali v ponedeljek za vrtoglavi znesek.

Plošča bi morala iziti leta 1987, a je glasbenik, ki je na njej zbral nekatera svoja najbolj temna besedila, zahteval, da jo uničijo. Pet izvodov so lani odkrili v ZDA, pri čemer so eno od njih prodali za 36.494 evrov.

Nižja cena, ker je bila plošča "obrabljena"

Ploščo je imel v lasti nekdanji zaposleni v tovarni gramofonskih plošč v Kanadi. Do nje se je dokopal, ko jo je dala natisniti Princeova založba Warner Bros. Ko je slišal, kakšen znesek so dosegle druge kopije, se je povezal z Jeffom Goldom, nekdanjim podpredsednikom založbe, ki je v 90. letih sodeloval s Princeom, zdaj pa vodi trgovino glasbenih memorabilij Record Mecca.

Gold, pravi poznavalec Princeovih plošč, je že pred dražbo povedal, da je bila plošča, ki so jo odkrili v Kanadi, večkrat predvajana, zato ne bo mogla doseči tolikšnega zneska kot njene ameriške različice. To se je v ponedeljek tudi potrdilo, a vseeno so jo prodali za 23.700 evrov. S tem je postala najdražja plošča, ki so jo kdaj koli prodali na spletni glasbeni tržnici Discogs.

Uničenje plošč Prince plačal sam

The Black Album je Prince nameraval objaviti po plošči Sign o' the Times leta 1987, a se je le nekaj tednov pred izidom, domnevno po izkušnji z ekstazijem, premislil. Naročil je, naj ploščo uničijo, in založba Warner Bros je privolila.

"Bila je zelo skrivnostna izdaja. Ni bilo singla, videa, nobene napovedi. Nihče ni vedel, da bo izšla," je povedal Gold. Zaradi tega je bilo v proizvodnji plošč po njegovih besedah veliko skrivnosti, ko se je Prince odločil, da je ne bo objavil, pa so pri Warner Bros z lahkoto rekli, naj uničijo sleherno kopijo. Račun za več kot pol milijona izvodov je plačal sam iz avtorskega honorarja, ohranila pa se jih je le peščica.

The Black Album je kot njegova 16. studijska plošča izšel leta 1994 kot omejena izdaja na CD-ju.

Sa. J.