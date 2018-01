Radiohead zanikajo, da so vložili tožbo proti Lani Del Rey

Zahtevajo priznavanje avtorstva

10. januar 2018 ob 16:26

London - MMC RTV SLO, STA

Radiohead so po tvitu glasbenice Lane Del Rey sporočili, da že od avgusta potekajo dogovori o pravilnem navajanju avtorstva skladbe, vseeno pa naj ne bi šlo za tožbo.

Kot smo že poročali, je pevka na Twitterju zapisala, da jo zasedba toži, ker naj bi s skladbo Get Free kopirala njihovo uspešnico Creep. Radiohead to zdaj zanikajo, v njihovem imenu se je odzvala založba Warner/Chappell, ki je potrdila, da že dalj časa potekajo dogovori.

Založba je v sporočilu poudarila, da je v skladbi Get Free mogoče jasno zaznati elemente iz skladbe Creep, zaradi česar zahtevajo zgolj pravilno navedbo avtorstva oziroma to, da bi med soavtorje Del Reyeva navedla tudi vse, ki so podpisani pod skladbo Creep.

Zgodba se je na naslovnicah znašla predvsem zato, ker so Radiohead zaradi skladbe Creep že preživljali čas v sodnih dvoranah - zasedba The Hollies je v njej namreč prepoznala podrobnosti s skladbo The Air That I Breathe. Po dobljeni tožbi sta med avtorji pesmi navedena tudi Albert Hammond in Mike Hazlewood, ki si zanjo delita avtorski honorar.

Del Reyeva še vedno poudarja, da ji pesem Creep ni bila v navdih pri ustvarjanju Get Free in da je skupini kljub vsemu ponudila 40-odstotkov nadomestila, a odvetniki zasedbe od nje zahtevajo 100 odstotkov - založba Warner/Chappell pa je zdaj v svojem odzivu v imenu Radiohead zanikala tudi to. Po poročanju tujih medijev naj bi zadeva prav zato razplet dobila na sodišču.

P. B.