Rod Stewart bo prvič prepeval na Hrvaškem

Koncert, ki bo pritegnil tudi veliko Slovencev

3. oktober 2017 ob 16:55

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

To bo prvi koncert britanskega glasbenika na Hrvaškem v njegovi polstoletni glasbeni karieri, ki so jo zaznamovale številne uspešnice. Organizatorji koncerta so poudarili, da predstavlja prvi Stewartov nastop na Hrvaškem velik izziv.

Stewart je glasbeno kariero začel leta 1963 v birminghamskem ansamblu Jimmy Powell and the Dimensions, v katerem je igral na harmoniko. Leto kasneje se je pridružil skupini, ki jo je vodil Long John Baldry in nato podpisal prvo pogodbo za singel, priredbo bluesovske klasike Good Morning Little Schoolgirl.

Leta 1969 je Stewart pel pri zasedbi The Faces, ki pa se je kmalu preimenovala v Rod Stewart and The Faces. Na samostojno glasbeno pot je stopil leta 1971 z albumom Every Picture Tells A Story in z uspešnico Maggie May zaslovel po vsem svetu.

V knjigi The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll iz leta 1980 je Stewart opisan kot avtor globokih pesmi in dobrosrčni lomilec src, z izrednim občutkom za male detajle, ki določajo naša življenja. "Njegove soloalbume odlikujeta dve stvari: toplina, ki je odrešujoča, in skromnost, ki osvobaja," še piše v knjigi.

V 50-letni karieri je Stewart izdal 29 albumov, nazadnje leta 2015 album Another Country. Za zasluge v glasbi in humanitarnem delovanju je dobil viteški naziv. V Dvorano slavnih rock'n'rolla je vključen za samostojno kariero in kot član skupine The Faces.

Leta 1993 je bil za izjemen prispevek h glasbi nagrajen z britom, leta 2005 pa je prejel grammyja za album The Great American Songbook Volume III. Leta 2012 je izdal avtobiografijo, naslovljeno preprosto Rod: Avtobiografija.

Prodal je več kot 100 milijonov izvodov svojih albumov.