Smrt Princea: družina s prstom kaže na krivdo zdravnika

Družina bo iskala pravico na sodišču

25. avgust 2018 ob 19:10

New York - MMC RTV SLO

Družina pokojnega Princea toži še zdravnika, ker mu naj bi po njihovih besedah spodletelo pri zdravljenju glasbenikove odvisnosti od opioidov.

V tožbi, ki so jo vložili na sodišču v Minnesoti, je zapisano, da je zdravnik Michael Schulenberg odigral "občutno vlogo" pri smrti zvezdnika. Kot je znano, je Prince, čigar pravo ime je bilo Prince Rogers Nelson, umrl leta 2016 v 58. letu starosti zaradi usodno prevelikega odmerka analgetika fentanila – močnega opioida. Schulenberg pa je po poročanju BBC-ja že zanikal obtožbe.

"Ni mu uspelo, da bi pravilno ocenil, postavil diagnozo, zdravil in svetoval Princeu pri njegovi zasvojenosti z opioidi. Prav tako mu je spodletelo, da bi sprejel ustrezne in razumne korake, s katerimi bi lahko preprečil usodne rezultate odvisnosti," je navedeno v tožbi. "Ti odmiki od standardne in sprejemljive zdravniške prakse, ki so odigrale ključno vlogo pri smrti Princea," je še zapisano.

Glasbenikova družina od zdravnika zahteva odškodnino v znesku 43.000 evrov. "Razumemo, da so razmere težke za vse, ki so bili blizu gospoda Nelsona, in za njegove oboževalce po vsem svetu," je dejal v izjavi za tiskovno agencijo AP Schulenbergov odvetnik Paul Peterson in dodal, da je njegova stranka naredila vse, da bi rešil glasbenika.

Tožba tudi proti bolnišnici

Šest dedičev umrlega glasbenika je že aprila vložilo tožbo proti bolnišnici v Illinoisu in verigi lekarn. V tožbi so zapisali, da bi lahko preprečili njegovo smrt, če bi postavili pravilno diagnozo in pravilno zdravili predoziranje z bolečinskimi tabletami.

Prince je umrl 21. aprila 2016 na svojem posestvu Paisley Park v Minneapolisu. Po njegovi smrti se je pojavil cel kup potencialnih dedičev, vendar ker ni napisal oporoke, je moralo sodišče odločiti, kdo izmed njih je do dediščine upravičen. Sodnik je julija 2016 zavrnil kar 29 zahtevkov za delež okoli 430 milijonov evrov vrednega premoženja.

K. K.