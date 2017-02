Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Jamala je lani Ukrajini prinesla zmago. Na žalost pa priprave v Kijevu ne potekajo brez težav. Foto: Reuters Hritsak kljub odstopom večine članov ogranizacijske ekipe zagotavlja, da vse poteka po načrtih. Foto: Reuters Sorodne novice Izbor za pesem Evrovizije bo naslednje leto v Kijevu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Težave v evrovizijskem Kijevu: Odstopila večina članov organizacijske ekipe

Težave se kar vrstijo

15. februar 2017 ob 15:27

Kijev - MMC RTV SLO/Reuters

Večina članov ekipe, ki pripravlja pesem za izbor Evrovizije maja v Kijevu, je od priprav odstopila, pri pripravah ne bosta sodelovala niti izvršna producenta prireditve Victoria Romanova in Oleksandr Kharebin.

Organizacijske težave se vrstijo že vse od začetka, a očitno so se v zadnjem času stvari tako zapletle, da je od organizacije prireditve odstopilo 21 članov organizacijske ekipe. Najprej se je zataknilo pri izbiri mesta, v katerem bo potekalo tekmovanje, nato je novembra lani zaradi predvidenega načina financiranja tekmovanja s položaja odstopil generalni direktor ukrajinske nacionalne televizije Zurab Alasania. Na sporno financiranje so opozorili tudi člani organizacijske ekipe, ki so Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) sporočili, da so stroški z 22 milijonov narasli na 29 milijonov evrov.

Kaplja čez rob pa je bilo imenovanje novega predsednika organizacijskega odbora Pavla Hritsaka, ki je ekipi odvzel skoraj vse pristojnosti.

EBU in ukrajinski premier mirita

Kljub težavam, na katere opozarjajo člani ekipe, ki so od organizacije odstopili, Hritsak vztraja, da vse poteka po načrtu, organizacijski odbor z njim na čelu pa tesno sodeluje z EBU-jem. Ta težav pri organizaciji Evrovizije noče komentirati, a poudarja, da bo tekmovanje potekalo tako, kot je predvideno.

Oglasil se je tudi ukrajinski premier Volodimir Groisman, ki tako kot Hritsak zagotavlja, da vse poteka po načrtih: "Nič ne more ogroziti Evrovizije."

Sa. J.