Trojna poslastica Boba Dylana - priredil bo Sinatro, Billie, Etto

Trojni album

31. januar 2017 ob 19:10

London - MMC RTV SLO/STA

Kako zveni September of My Years Franka Sinatre ali pa Day in, Day Out Billie Holiday v izvedbi Boba Dylana? Odgovor bo znan 31. marca, ko bo izšel album Triplicate.

Na najnovejšem albumu se Dylan, kot veliki navdušenec nad zgodovino in tradicijo ameriške popularne glasbe, spominja velikih glasbenikov, kot so Frank Sinatra, Billie Holiday, Etta James, Tony Bennett in drugi, piše The Guardian.

Kar 30 skladb se bo znašlo na trojnem albumu, ki bo izšel 31. marca.

Dylan je poprej že izdal albuma Shadows in the Night (2015) in Fallen Angels (2016), ki vključujeta nove različice skladb, ki jih je prepeval Frank Sinatra.

V Minnesoti rojeni Dylan s pravim imenom Robert Allen Zimmerman je v svoji več kot 50-letni karieri z glasom, kitaro, klavirjem in ustno harmoniko raziskoval ameriško glasbeno tradicijo, od folka, bluesa, countryja do gospela, rock and rolla in rockabillyja, pa tudi irsko folk glasbo in jazz.

Ob boku velikanom literature

Lani je kantavtor prejel Nobelovo nagrado za literaturo. Po razglasitvi novice se je sprva zavil v molk. Kot je kasneje sporočil, je ob novici "ostal brez besed". Tudi podelitve nagrade se "zaradi drugih obveznosti" ni udeležil. Je pa švedski akademiji poslal svoj govor, v katerem je med drugim zapisal, da mu je v čast, da je bil kot kantavtor postavljen ob bok velikanom literature, ki jih tudi sam izjemno spoštuje, kot so Rudyard Kipling, George Bernard Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus in Ernest Hemingway.

D. S.