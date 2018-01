Tudi vi, Grammyji: ženske še naprej zapostavljene v glasbeni industriji

V letu, ko sta vsesplošno gibanje proti nasilju nad ženskami #MeToo in neofeministično gibanje #TimesUp v zabavni industriji na vrhuncu, je Akademija Grammy ženske pustila na cedilu.

Ne SZA, ne Lady Gaga, ne Lorde, žensko čast je na 60. podelitvi nagrad grammy rešila Alessia Cara, ki je odnesla domov grammyja za novinko leta. Toda takoj po prejemu nagrade jo je namesto čestitk pričakal val kritik, češ da še zdaleč ni novinka na glasbenem prizorišču.

"Rada bi povedala nekaj glede nasprotovanja, ker sem zmagala tam, kjer nisem imela nobenega nadzora nad glasovanjem: nisem se prijavila na grammy.com sama. To ne gre tako. Tudi nisem prosila, naj me predlagajo, ker so drugi izvajalci, ki si zaslužijo priznanje," je zapisala Cara v objavi na Instagramu." Hkrati pa je dodala, da je dobila nekaj, o čemer je sanjala kot majhna deklica: "Zavedam se, da nisem izdala svoje glasbe včeraj. Zavedam se, da je moja glasba postala širše znana lani."

Nagrada je šla sicer tudi v roke Rihanne, toda zaradi njenega sodelovanja s Kendrickom Lamarjem (še enim poražencem večera - raperju je že drugič zapored ušel gramofonček za najboljši album leta) pri skladbi Loyalty, ki je slavila v kategoriji najboljša raperska/peska izvedba.

V letu, ko so v ospredju ženske, so si grammyji naredili medvedjo uslugo. Na koncu je v ženske roke šlo le 17 nagrad od skupno 86. Vendar podatek kljub temu ni presenetljiv. Le dober teden pred podelitvijo je spletni portal NPR objavil rezultate raziskave Južnokalifornijske univerze, ki so ugotovili, da je bilo 90 odstotkov nominirancev za grammyje v zadnjih šestih letih moških. Ena izmed raziskovalk Stacy Smith je ob tem izjavila: "Ko vzamemo pod drobnogled avtorice glasbe, je teh le 12 odstotkov. Morda še zgovornejši podatek je, da je od 651 producentov zgolj dva odstotka žensk. In samo dva odstotka teh žensk niso belke."

Predsednik Akademije Neil Portnow se je po poročanju revije Time oglasil z repliko, da naj se "ženske zganejo": "Mislim, da se mora začeti z ženskami, ki so ustvarjalne v svojih srcih in dušah - ki želijo postati glasbenice, inženirke, producentke in ki želijo postati del industrije na vodstvenih položajih, da se zganejo, ker mislim, da bodo več kot dobrodošle."

Na njegove besede se je po Twitterju odzvala P!nk. "Ženskam v glasbeni industriji se ni treba 'zganiti'. Ženske se prebijajo v ospredje od samega začetka. Prebijajo in hkrati tudi postavljajo ob stran," je tvitnila in nadaljevala: "Ženske so lani prevladovale v glasbeni industriji. Kot vsako leto prej."

Zgolj obliži na rano

Tam, kjer so se producenti prireditve najbolj trudili, so razočarali. Pustili so Kesho - ki za mnoge velja za poosebitev #MeToo v glasbeni industriji - da predstavi svoj prvi singel Praying po dolgoletni sodni bitki z glasbenim producentom Dr. Lukom, ki ga obtožuje spolnega napada (Dr. Luke pa zanika obtožbe), je skladba izgubila v kategoriji za najboljšo samostojno popizvedbo, kjer je slavila skladba Eda Sheerana Shape of You.

Podelitev grammyjev je omogočila izvajalcem platformo, da obsodijo zlorabe in podprejo žrtve. Glasbeniki so na rdeči preprogi v znak solidarnosti in nasprotovanju splava nosili bele vrtnice. Govor pevke Janelle Monáe je dodal novo geslo gibanjem. "Prihajamo v miru," je pevka začela svoj nagovor in nadaljevala: "Toda mislimo resno."

SZA je imela pred samo podelitvijo največ nominacij med ženskami, domov je odkorakala praznih rok. Še pred podelitvijo se je razširila novica, da edini nominiranki za album leta Lorde niso dovolili, da nastopi sama. Medtem ko so vsi drugi nominiranci v kategoriji dobili priložnost, da nastopijo (edini, ki je zavrnil priložnost, je bil raper Jay-Z). Ob tem je tvitnila: "Če debatirate o tem, ali lahko 'razturam' na odru ... Pridite in se prepričajte na lastne oči."

Izvršni producent prireditve Grammyji Ken Ehrlich je o odsotnosti Lorde na seznamu nastopajočih dejal: "Imela je dober album. Nominacija za album leta je velika čast. Toda ne moremo se ukvarjati z vsemi. Včasih ostanejo nekateri ljudje zapostavljeni, pa ne bi smeli biti. Po drugi strani se trudimo, da bi ustvarili reprezentativno in uravnoteženo prireditev."

Opazka o prevladi moških na podelitvi se je hitro razširila po družbenih omrežjih, kjer so se številni začeli pritoževati z uporabo ključnika #GrammysSoMale, s katerim so želeli izraziti svojo frustracijo nad prireditvijo, kjer so prevladovali moški.

Podelitev ujeta v lastne okvirje

Grammyji so tudi letos razočarali tam, kjer so že tolikokrat prej. Eden izmed "žrtev" večera je bil znova Lamar, ki je domov odnesel štiri gramofončke, toda brez nagrade za album leta (podobno kot leta 2016, ko je nagrada šla v roke Taylor Swift za album 1989). V kategoriji za najboljši album, kjer je na koncu slavil Bruno Mars z albumom 24K Magic, sta "izvisela" oba predstavnika hiphopa (poleg Lamarja še Jay-Z).

Kritike pa letijo tudi na račun nagrade Sheeranu za skladbo Shape of You, kjer je premagal izvajalke, kot so Lady Gaga, Kesha, Kelly Clarkson in Pink. V oči bode predvsem podatek, da se je Akademija očitno prepustila smernicam, ki jih narekuje komercialni trg (Sheeranu na koncu lanskega leta uspelo priti do lovorike najbolj predvajane skladbe na Spotifyju).

"Videti je, da so grammyji še vedno nekaj, kar resni glasbeniki ne bi smeli jemati resno. Brez zamere gospod Mars, ampak morate se šaliti," je tvitnil Justin Vernon iz skupine Bon Iver (skupine, ki je leta 2012 prejela grammyja za novinca leta).

