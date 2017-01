U2 na turnejo ob obletnici prelomne plošče The Joshua Tree

Nam najbližje bodo 15. julija v Rimu

10. januar 2017 ob 21:46

London - MMC RTV SLO

Irski rokerji U2 bodo v sklopu praznovanja 30. obletnice albuma The Joshua Tree, ki je zaznamovala potek njihove kariere, odšli na turnejo po Združenih državah Amerike in Evropi.

U2 bodo prvič album izvajali v celoti. Tako bodo njihovi oboževalci lahko uživali v uspešnicah, kot so With or Without You, Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, In God's Country in Bullet The Blue Sky. Prav tako pa bo moč slišati skladbe, kot so Trip Through Your Wires, Exit in Red Hill Minig Town (ki jo bodo prvič izvedli na koncertih v živo).

Svojo novo pot po koncertnih odrih pa bodo začeli 12. maja v Vancouvru, nato pa se bodo sredi poletja odpravili po Evropi. Na turneji pa jih bodo spremljli Mumford & Sons, The Lumineers, OneRepublic in zasedba Noel Gallagher's High Flying Birds (prav ta jih bodo spremljala na osmih koncertih po stari celini).

Ob prihajajoči turneji pa so tudi vedno glasnejše govorice o novem albumu. Po podvigu leta 2014, ko so album z naslovom Songs of Innocence brezplačno ponudili več kot pol milijardi uporabnikov aplikacije iTunes, se je kitarist The Edge v intervjuju za revijo Rolling Stone šalil, da bodo morali najti še bolj izvirni način predstavitve. "Moj načrt je bil, da bi se Bono pretihotapljal v hiše in puščal zgoščenke pod blazinami. Toda na žalost nisem naletel na veliko podpore pri drugih članih skupine," je dejal kitarist.

K. K.