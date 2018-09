Umrl je priljubljeni ameriški raper Mac Miller

Neodzivnega ga je našel njegov prijatelj

8. september 2018 ob 08:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Svet glasbe je pretresla tragična novica o smrti priljubljenega ameriškega raperja Maca Millerja. Po neuradnih informacijah naj bi bil za 26-letnika, ki je svoj zadnji album izdal pred dobrim mesecem dni, usoden prevelik odmerek mamil.

Po poročanju ameriških medijev je neodzivnega Malcoma McCormicka, bolj znanega pod imenom Mac Miller, na njegovem domu v severnem Hollywoodu našel prijatelj. Novico o tem, da so se v petek ob 11.50 po krajevnem času odzvali na klic z naslova, ki se ujema z raperjevim domovanjem, so potrdili tudi z losangeleške policije. Predstavnik za stike z javnostjo je sporočil, da so na naslovu našli moško truplo, po prvih ugotovitvah ni šlo za kriminalno dejanje.

Izjavo za javnost je podala tudi Malcomova družina. "Malcom McCormick, znan in oboževan kot Mac Miller, je tragično umrl pri 26 letih. Bil je svetla luč na tem svetu za svojo družino, prijatelje in oboževalce," so sporočili njegovi najbližji, se ob tem zahvalili za podporo in zaprosili za spoštovanje zasebnosti.

Tom Corson, sopredsednik uprave produkcijske hiše Warner Bros. Records, ki je stala za umrlim raperjem, je za medije zapisal: "Vsi smo zelo šokirani in razžaloščeni ob tragični novici o nenadni smrti Maca Millerja. Bil je zelo nadarjen in navdihujoč umetnik s pionirskim duhom in smislom za humor, ki se je dotaknil vsakogar, ki ga je spoznal. Pridružujemo se njegovim oboževalcem z vseh koncev sveta in izrekamo sožalje njegovi družini in prijateljem."

Mac Miller je zaslovel leta 2011 z albumom Blue Slide Park, ki je bil prvi neodvisno izdani album po letu 1995, ki se je uvrstil na vrh Billboardove lestvice 200. Svetovno prepoznavnost je dosegel leta 2013, ko je v pesmi The Way moči združil z glasbeno zvezdnico Ariano Grande, s katero sta leta 2016 postala par in se razšla maja letos.

Med njegove največje uspešnice spadajo skladbe Best Day Every, Donald Trump, Nikes on My Feet in Senior Skip Day. V svoji glasbeni karieri je izdal pet studijskih albumov. Swimming, njegov zadnji, je izšel na začetku avgusta letos.

M. Z.