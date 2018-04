V Dvorano slavnih rokenrola nazadnje sprejeli tudi skupino Bon Jovi

14. april so razglasili za dan skupine Bon Jovi

15. april 2018 ob 09:05

Cleveland - MMC RTV SLO

V Dvorani slavnih rokenrola si je svoje mesto po letih čakanja končno prislužila tudi priljubljena glasbena skupina Bon Jovi. Sedanji in nekdanji člani skupine so ob priložnosti združili moči in obiskovalcem postregli z nepozabnim nastopom.

V Clevelandu se je Jon Bon Jovi po več letih spet združil z nekdanjima članoma skupine, Richijem Samboro in Alecom Johnom Suchom. Sambora je skupino Bon Jovi zapustil leta 2013, Such pa že leta 1994.

Starim mačkom pa so se na odru pridružili tudi sedanji člani skupine - klaviaturist David Byram, bobnar Tico Torres in basist Hugh McDonald. Slišati je bilo mogoče njihove največje hite, kot sta skladbi "You Give Love a Bad Name" in "It's My Life". Ob priložnosti pa so 14. april celo razglasili za dan skupine Bon Jovi.

Skupina se je po nastopu občinstvu zahvalila, poudarili pa so tudi, da jim je zasedba mesta v Dvorani slavnih rokenrola v veliko čast. Člani so se na odru celo skupinsko objeli, Jon Bon Jovi pa je ob priložnosti dejal, da je svoj govor za težko pričakovani dogodek pisal več let. "Na koncu koncev šteje le potrpljenje in čas. Veliko ljudi je zaslužnih za to, da smo danes tako prepoznavni in uspešni," je še dodal.

Na 33. slavnostni prireditvi v Dvorani slavnih rokenrola so se poklonili tudi ameriškemu pevcu in tekstopiscu Tomu Perryju, ki je v 66. letu starosti umrl oktobra lani. Nekaj njegovih največjih hitov, kot je na primer skladba "Free fallin", je izvedla tudi glasbena skupina The Killers.

Skupina Bon Jovi se je sicer morala skozi vso glasbeno kariero otepati očitkov, da niso pravi rokerji, ampak da je njihova glasba bolj pop in povrh vsega še polna klišejev. Toda svoje so zdaj povedali oboževalci. Glas za svoje izbrance, ki bodo lahko vstopili v Dvorano, so namreč lahko posamezniki do 5. decembra oddali prek spletne strani Dvorane slavnih, pišejo ameriški mediji.

O usodi ustvarjalcev z največ glasovi oboževalcev je nato dokončno odločalo 800 umetnikov, zgodovinarjev in drugih strokovnjakov s področja glasbe, ki sestavljajo glasovalno telo Dvorane slavnih rokenrola. In Bon Jovi so prejeli več kot milijon tovrstnih glasov.

Številni očitki

Skupina je s serijo nepozabnih uspešnic "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" in "Wanted Dead or Alive" zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja. Z nastopi, polnimi pirotehnike, so polnili, in še jih še vedno polnijo, koncertne dvorane po vsem svetu.

V prvem odzivu na novico, da so bili izbrani, je pevec Jon Bon Jovi dejal: "Bil je že skrajni čas!"

V svoje vrste je Dvorana slavnih letos sprejela še nekaj drugih glasbenikov, med drugim tudi pevki Nino Simone in Sister Rosetta Tharpe ter zasedbo Dire Straits.

K. Ši.