V središču pozornosti na podelitvi britov Stormzy in Dua Lipa

Podelitev prestižnih glasbenih nagrad je presenetljivo potekala brez večjih incidentov

22. februar 2018 ob 10:15

London - MMC RTV SLO

Sinoči so v londonski areni O2 podelili že 38. nagrade brit. Med solzami sreče je bilo mogoče opaziti tudi presenečene obraze, saj so nekatere nagrade končale drugje, kot je bilo pričakovati. Zvezda večera je bil glasbenik Stormzy.

Na slovesnosti so podelili nagrade za najboljše britanske solo popizvajalce, za najboljšo britansko glasbeno skupino, album, številne nagrade pa so namenili tudi izvajalcem svetovne glasbene scene.

Med nominiranci za najboljšega britanskega soloizvajalca se je - jasno - znašel tudi Ed Sheeran. Vendar je nagrado na presenečenje številnih prejel britanski hiphoperski glasbenik Stormzy, ki je s svojim albumom Gang Signs and Prayer prejel tudi nagrado v kategoriji najboljših britanskih albumov. Kljub temu pa Ed Sheeran, pevec romantičnih balad, ki vedno pogosteje preseneti tudi z udarnejšimi ritmi, domov ni odšel praznih rok. Prejel je namreč prestižno nagrado za svetovni glasbeni uspeh. Nagrado mu je podelil kitarist The Rolling Stonesov Ronnie Wood, ki je pohvalil njegov talent in izpostavil, da je Sheeran kljub svetovnim uspehom ostal prizemljen in skromen.

Z nasmehom na obrazu je podelitev zapustila tudi Dua Lipa, ki je prav tako prejela dve nagradi - prvo za najboljšo žensko soloizvajalko in drugo za najuspešnejši preboj na glasbenem področju. V Londonu rojeni glasbenici kosovsko-albanskih korenin je uspelo na platformi YouTube s singlom New Rules preseči milijardo ogledov.

Tudi tekma za brita za najboljšo britansko pesem je bila letos precej napeta. Med nominiranci so se namreč znašli številni mednarodno prepoznani britanski glasbeniki: od Liama Payna s pesmijo Strip That down, Eda Sheerana s pesmijo Shape of you pa vse do pevca in tekstopisca, poznanem pod imenom Rag'n'Bone Man s pesmijo Human. Uspešnica Human je skozi celotno leto ohranjala mesto na vrhu glasbenih lestvic in na koncu glasbeniku prinesla prestižno nagrado.

Nagrado za najboljšo britansko skupino je prejela virtualno ustvarjena glasbena skupina Gorillaz, po izbiri kritikov pa je za najboljšo izvajalko obveljala Jorja Smith, navaja BBC.

Mednarodni briti

Lanski prejemnik nagrade za najboljšega mednarodnega izvajalca Drake pa je sicer letos v bitki zanj izgubil, saj je brit pripadel Kendricku Lamarju. Nagrado za najuspešnejšo mednarodno izvajalko je prejela Lorde, za najboljšo mednarodno skupino pa zasedba Foo Fighters.

Na britih so na svoj račun prišli tudi videospoti preteklega leta: nagrado je Harryju Stylesu prinesel videospot uspešnice Sign of the Times.

Na svoj račun je prišlo tudi gibanje #MeToo

Podelitve britov glasbeniki niso izkoristili samo za zabavo in slavje. Številni so slavnostni trenutek izkoristili tudi za podporo aktualnemu gibanju #MeToo. Belo vrtnico, ki izkazuje podporo žrtvam spolnih zlorab, so nosili petkratna nominiranka Dua Lipa, nominiranec za štiri brite Ed Sheeran in drugi. Paloma Faith, nominiranka za brita za najboljšo žensko soloizvajalko, pa je ob priložnosti za BBC dodala: "Edina stvar, ki me žalosti, je, da bele vrtnice danes nosi več moških kot žensk."

Brez polemik in incidentov

Po poročanju tujih medijev je podelitev letošnjih britov potekala brez veliko mirneje kot sicer. Več napetosti je bilo zaznati le, ko je spregovoril eden izmed članov skupine Gorillaz Damon Alban. Njegov govor je namreč dobival politične tone. "Ta država je lepa in je del čudovitega sveta, a ne dovolite, da bi postala izolirana," je med drugim dejal.

K. Ši.