Valentino Kanzyani pred najdaljšo nočjo v vaši dnevni sobi

Prenos Kanzyanijevega koncerta na MMC-ju

24. december 2016 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Srčni električar, ki je maja po pravljičnih sedmih letih na Kersnikovi že obudil projekt Jesus Loved You, se konec leta vrača na kraj zločina. Prenos dogajanja pa boste lahko spremljali tudi preko MMC-jevega kanala.

Valentino Kanzyani je eden tistih glasbenikov, pri katerem imata umetnost in lastna kreativna potešenost prednost pred pričakovanji okolja ter golim hedonizmom in pri katerem so nesporne konstante le spremenljivost, dialektika, svežina in razvoj. Cadenza, Sonus, Hyte, All We Are, Sunwaves, Vagabundos, Jesus Loved You, Cocoon in BPM Festival so izbrane zgodbe, ki jih je zaznamoval v zadnjem letu.

"Didžeji niso verodostojni samo, če služijo veliko denarja," je dejal pred leti v pogovoru za MMC.

Za njim je uspešno leto, nastopil je med drugim na ta hip najbolj vročem elektronskem festivalu na svetu, BPM na Playi del Carmen v Mehiki in na Sonusu v Zrćah, ki je tudi eden od favoritov slovenske publike. A še pred iztekom leta bo 30. decembra zabaval obiskovalce K4.

K. K.