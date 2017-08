Video: Despacito pred novim rekordom, ogroža ga le Taylor Swift

Kljub prepevanju v španščini osvojil ameriški trg

29. avgust 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 10:08

New York - MMC RTV SLO, STA

Vseprisotna pesem Despacito Luisa Fonsija in Daddyja Yankeeja, ki ji to poletje ni bilo mogoče ubežati, je dosegla nov mejnik: že kar 16 tednov kraljuje na Billboardovi lestvici najboljših singlov Hot 100.

Predtem je na vrhu lestvice v letih 1995 in 1996 tako dolgo obstala zgolj skladba One Sweet Day v izvedbi Mariah Carey in Boyz II Men, navaja AFP.

Despacito, kar v prevodu pomeni počasi, velja za velik fenomen na ameriškem glasbenem trgu, kjer tujejezične skladbe redko žanjejo velike uspehe. Nazadnje je to uspelo prav tako španski Macareni leta 1996. Despacito drži tudi rekord največkrat gledanega videa v zgodovini spletne platforme Youtube.

Portoriški glasbeni veteran Fonsi je uspešnico zgradil na zvokih reggaetona, plesne glasbe, ki jo zgodovinsko povezujejo z marginaliziranimi skupnostmi na njegovem otoku, vključuje pa številne seksualne namige.

Skladba je po svetu doživela veliko priredb - eno podpisuje celo med najstniki priljubljeni glasbenik Justin Bieber, v Sloveniji pa je med drugimi za zanimivo priredbo v prekmurščini Fejst pomale poskrbela Nika Zorjan. Je pa skladba prepovedana v večinsko muslimanski Maleziji, kjer so presodili, da je preveč seksualna.

Za nov rekord na Billboardovi lestvici pa Despacito potrebuje še teden dni kraljevanja, a skladbo, kot poroča AFP, "ogroža" novi singl Taylor Swift, naslovljen Look What You Made Me Do, ki je bil že ob petkovem izidu pretočen osemmilijonkrat.

V ogled in na posluh prilagamo izvirnik in nekaj priredb tega očitno nepremagljivega hita poletja z različnih koncev sveta.

A. K.