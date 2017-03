Video: Kdo je boljši didžej? V prvi oddaji Aleksandra proti Aljažu.

Prihaja prva oddaja Hej DJ

4. marec 2017 ob 14:28,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od 6. marca dalje bo vsak ponedeljek ob 20. uri z Vala 202 odmevala glasba mladih, neuveljavljenih, a nadobudnih in talentiranih mladih DJ-jev, ki jih je izbrala sedemčlanska žirija.

V vsaki oddaji se bosta v studijski bitki pomerila dva radijska DJ-ja. Z nasveti jima bodo pomagali številni radijci in glasbeniki, mentorji in prijatelji, ki ju bodo spodbujali v živo in na družbenih omrežjih. V dvoboju bo odločal didžejski nastop, ki ga bo z glasovi zapečatilo glasovanje na Facebooku.

Glasovanje bo namreč potekalo izključno na Facebooku v živo, in sicer z 'emotikoni'. Vsak tekmovalec ima svojo ikono. Zmagovalec vsakokratne oddaje je tisti didžej, ki zbere večje število glasov v prenosu na Facebooku. Glasovanje je mogoče spremljati v realnem času, torej je povsem transparentno, začetek in konec vsakokratnega glasovanja sta jasno označena v radijskem etru in na Facebooku, pojasnjujejo na Valu 202.

Najboljših 10 DJ-jev (zmagovalcev pomladnih oddaj) se bo uvrstilo v jesenski krog oddaj, najbolj hud DJ pa bo po finalu 27. novembra 2017 na Valu 202 lahko svojo muziko vrtel celo sezono.

Tekmovalce je izmed vseh prijavljenih izbrala žirija, ki jo sestavljajo Jernej Sobočan in Andrej Karoli (glasbeno-voditeljski člen), Klara Zupančič in Aša Hlebec (Vičstock), Bojan Cvetičanin (Joker Out, Špil liga), Uršula Zaletelj/Maja Stepančič (voditeljici oddaj Hej, DJ!) in Matej Praprotnik (projektna ekipa).

V prvi oddaji se bosta pomerila Aleksandra Perčič in Aljaž Seljak, ki se predstavljata v spodnjem videu.

VIDEO Hej DJ: Prvi par

T. K. B.