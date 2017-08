Video: Pred izidom novega albuma U2 v pokušino ponujajo The Blackout

Nosilno skladbo novega albuma bodo izdali prihodnji teden

31. avgust 2017 ob 20:16

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Irska rockskupina U2 je v sredo objavila prvo pesem s prihajajočega albuma Songs of Experience, ki so jo naslovili The Blackout. To sicer ne bo nosilna skladba albuma, tisto bodo predstavili prihodnji teden.

Skladbo The Blackout je kot črno-beli video s statično sliko naslova pesmi zasedba v sredo ob 18. uri objavila na Facebooku, do zdaj pa je zbral že 2,5 milijona ogledov. Tiskovna agencija AFP v recenziji ugotavlja, da je v pesmi "čutiti odmeve" zasedbe iz obdobja zgodnih 90. let prejšnjega stoletja in albuma Achtung Baby.

The Blackout ne bo nosilna pesem novega albuma. To bo pesem You're the Best Thing About Me, ki bo, kot so člani zasedbe U2 sporočili prek družbenih omrežij, z drugimi podrobnostmi o albumu izšla 6. septembra.

Album so zdaj, ker se je svet zaradi Trumpa spremenil, prenovili

Songs of Experience - naslov albuma je aluzija na zbirko pesmi Williama Blaka - je nadaljevanje albuma Songs of Innocence iz leta 2014, ki je bil refleksija na otroštvo vodje zasedbe Bona. U2 so album večinoma končali že lani, a so se po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah vrnili k izdelku. "Večina je bila napisana na začetku leta 2016, vendar se je – mislim, da se boste strinjali – svet od takrat precej spremenil," je tekstopisec in kitarist zasedbe The Edge pred časom povedal za revijo Rolling Stone.

Bono se je v nedavnem intervjuju za radio Beats 1 obregnil ob Trumpovo namero, da zgradi zid na meji z Mehiko. Kot je še povedal, je več pesmi na novem albumu zasnovanih kot pisma. Takšna je tudi pesem American Soul, ki je naslovljena na ZDA, v njej pa je poudarjena zgodovinska odprtost ZDA do tujcev.

Zasedba se trenutno mudi na severnoameriški turneji, s katero zaznamuje 30-letnico izida albuma The Joshua Tree. Album so U2 izdali marca 1987, na njem pa so objavili nekaj antologijskih skladb, kot so With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For in Where the Streets Have No Name.

T. K. B.