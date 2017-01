Video: Skladbe, katerih skupni imenovalec je Neisha

Neishin koncert na portalu MMC

18. januar 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Neisha se je po daljšem premoru lani na radijske postaje vrnila s singlom Vrhovi, ki so napovedali prihod novega albuma. A njeno več kot desetletno kariero niso zaznamovale zgolj skladbe, ki jih je odpela sama.

Manj znano je dejstvo, da je sodelovala kot aranžerka pri dveh skladbah na prvencu skupine Eskobars in se podpisala med drugim pod deseto skladbo na albumu Zemljin sin. Gre za skladbo, ki so jo Primorci poslali Gramatiku in ta je naredil remiks, ki je po svetu danes znan pod naslovom Brave man.

NAGRADNA IGRA

Iz Neishine dnevne sobe v vašo: valentinov koncert kar prek spleta

A ne le kot aranžerka, Neisha je v zadnjih letih pripomogla h glasbeni zapuščini pevk, kot so Nuša Derenda, Sara Kobold in Demetra Malalan. Za Derendo je napisala pesem Sanjajva, ki jo je pevka predstavila na Emi 2010. To ni bilo edino spogledovanje Neishe s festivali. Za Koboldovo je prispevala glasbo in aranžma za skladbo Ne znam na konec sveta, s katero se je predstavila na Slovenski popevki leta 2013. To je bilo zgolj nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo leta 2011 s skladbo Samo ti (pri kateri je sodeloval tudi producent Dejan Radičević).

Neisha je prispevala k začetkom samostojne poti še ene obetavne pevke, in sicer Demetre Malalan. Kot zanimivost - besedilo za Poišči me srečno je prispeval Rok Vilčnik, ki se podpisuje pod večino besedil, ki jih je odpela Neisha sama.

Na valentinovo, 14. februarja, bo Neisha izdala nov album z naslovom Vrhovi, istega dne ob 21. uri pa bo nekaj skladb z albuma predstavila na krajšem koncertu, ki ga bo priredila v intimi svojega doma, gledalci pa si ga boste lahko ekskluzivno ogledali v neposrednem spletnem prenosu na MMC-ju.

Spodaj lahko poslušate nekaj skladb, pri katerih je Neisha sodelovala (ne)posredno.

K. K.