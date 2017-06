Video: Vrnitev Arcade Fire - ravno iz Doline smrti, že kmalu v Zagrebu

Novi album prihaja 28. julija

2. junij 2017 ob 12:40

Montreal Fire - MMC RTV SLO

Po daljšem premoru se vrača zasedba Arcade Fire, na spletu si je že mogoče ogledati video za njihov novi komad Everything Now, ki je hkrati naslov prihajajočega albuma.

Spot v režiji kolektiva The Sacred Egg so posneli v puščavi, natančneje v Dolini smrti, od koder so (navidezno v živo, a se je oznaka "live", "v živo", občasno spremenila v "lie", torej "laž") prenašali tudi svoj nastop Live From Death Valley.

Pesem Everything Now je plod sodelovanja te multiinstrumentalne montrealske skupine - na čelu sta zakonca Win Butler in Regine Chassagne, zaokrožajo jo Winov mlajši brat Will Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury in Jeremy Gara, na turnejah pa jih spremljajo še dodatni člani - s Steveom Mackeyjem iz Pulp in Thomasom Bangalterjem iz Daft Punk, ni manjkal niti njihov stalni sodelavec Markus Dravs.

Arcade Fire delujejo že od začetka novega tisočletja, prelomen za njihovo kariero je bil kritiško opevani album Funeral (2004), sledil je prav tako odmevni Neon Bible (2008), z The Suburbs pa so se leta 2010 uveljavili kot eno največjih imen sodobnega alterrocka in osvojili grammy za album leta.

Po Reflektorju iz 2013, v istem letu sta Win in Regine dobila sina, so si vzeli daljši premor, govorice o nastajajočem novem albumu so se začele krepiti lani, ko je par v središču zasedve pripravil nastop presenečenja pred pariškim muzejem Louvre, kasneje pa je Butler v klepetu na Redditu oboževalcem namignil, da bi utegnili ploščo končati do pomladi 2017, a si niso postavili strogega časovnega okvirja. Lansko poletje so se prvič po dveh letih zbrali za koncert v polni zasedbi v Španiji.

Zasedba je znana tudi po družbenem aktivizmu, še posebej so dejavni pri zbiranju humanitarne pomoči za Haiti, od koder izvijajo korenine Regine Chassagne.

Novi album Everything Now pri založbi Columbia izide 28. julija, še prej pa Arcade Fire v okviru turneje Infinite Content lahko ujamete v Zagrebu, kjer bodo na festivalu INmusic nastopili že 19. junija.

A. K.