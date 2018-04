Vrnitev Abbe po dolgih 35 letih - v studiu že nastajata novi pesmi

Koncertov ne načrtujejo

27. april 2018 ob 15:06

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Želja vseh tistih, ki so želeli legendarno švedsko skupino Abba spet videti v glasbenem pogonu, se je uresničila. Člani skupine so se po 35 letih, odkar so se razšli, spet zaprli v glasbeni studio, kjer ustvarjajo novo glasbo.

"Vsi štirje smo čutili, da bi bilo po 35 letih zabavno spet iti v studio. In smo šli," so zapisali v sporočilu člani skupine Agnetha, Benny, Björn in Anni-Frid.

Nameravajo posneti dve pesmi, ena izmed njih bo imela naslov I Still Have Faith In You (Še vedno zaupam vate), ni pa še znano, kdaj bosta izšli: "Morda smo se postarali, ampak pesem je nova in občutek je super." Pesmi bodo v Abbinem slogu, dodali pa jim bodo moderen pridih, so še sporočili.