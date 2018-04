Vrnitev Ariane Grande na odre slabo leto po tragediji v Manchestru

Nova skladba, nov videospot, nova podoba

21. april 2018 ob 21:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

24-letna Ariana Grande se je leto po tragediji, ki se je zgodila po njenem koncertu v Manchestru, kot gostja presenečenja pridružila norveškemu didžeju Kygu na festivalu Coachella in s tem napovedala svojo vrnitev.



Grandejeva se je sicer pojavila na shodu proti posedovanju orožja marca v Washingtonu. Toda na Coachelli (ki se je prevesila v drugi teden) se je predstavila z novo skladbo No Tears Left to Cry, ki jo je objavila dobrih 24 ur pred presenečenjem v kalifornijski puščavi. Gre za skladbo, pod katero se podpisuje nihče drug kot producent Max Martin s pomočjo Ilye Salmanzadehja. To je bil tudi njen prvi stik z oboževalci po septembru lani, ko je sklenila turnejo Dangerous Woman. Turnejo, v okviru katere se je zgodila največja tragedija.

Martin in druščina so ustvarili skladbo, ki močno spominja na zlate uspešnice evropopa iz 90. let prejšnjega stoletja. Pri spletnem portalu Noisey so ob tem No Tears Left to Cry že primerjali z uspešnico Cascade Everytime We Touch. Skladbi je dodala še distopični videospot, ki se spogleduje s svetom v prihodnosti. Oboževalci so skladbo že razglasili za poletno uspešnico. Hkrati pa gre za skladbo, ki je pevkin poklon žrtvam v Manchestru.

Ob vseh odzivih njenih oboževalcev na družbenih omrežjih pa je v oči ameriških tabloidov najbolj padel tvit nekdanjega zvezdnika serije Glee Kevina McHala, ki je s svojim zapisom razkril, da je gej: "#NoTearsLeftToCry je bolj gejevska od mene in to sprejmem v zakup." Oglasil pa se je tudi njen partner Mac Miller, ki je na Twitterju zapisal, da ne bi mogel biti ponosnejši na svoje dekle.

K. K.