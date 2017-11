Wu-Tang Clan ščitijo svoje ime - s tožbo nad sprehajalce psov

Producent in član zasedbe Wu-Tang Clan, raper RZA, toži neko newyorško podjetje, ki se ukvarja s sprehajanjem psov, ker naj bi zasedbi ukradli ime - družba se namreč imenuje Woof-Tang Clan.

RZA v tožbi med drugim navaja, da sta ime zasedbe in njen logo s skupino povezana že od njene ustanovitve leta 1993 in da ime družbe Woof-Tang Clan krši določila, ki veljajo za blagovno znamko Wu-Tang Clan.

Lastnik družbe za sprehajanje in varstvo psov, ki ima sedež v Brooklynu, Marty Cuatchon je v pogovoru za New York Daily News potrdil, da jih RZA oz. Wu-Tang Clan res toži, a same tožbe ni želel komentirati. Zatrdil je, da ne sam ne njegovi zaposleni ne počnejo nič takšnega, kar bi na ime Wu-Tang Clan metalo slabo luč. "Pomembno je le, da se strinjamo, da je Nasov album Illmatic najboljši album vseh časov," je hudomušno dodal.

Cuatchon je kljub vsemu podjetno izkoriščal podobnost imena družbe z znano hiphopzasedbo - na svoji spletni strani je tako na primer prodajal majice s fotografijami psov na ovitkih znanih raperskih in hiphoperskih albumov. Te je medtem že umaknil s svoje spletne strani, piše britanski Guardian.

Člani skupine Wu-Tang Clan so sicer nedavno izdali svoj prvi album po treh letih, ki so ga naslovili The Saga Continues.

