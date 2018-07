YouTube pravi: Največja rock skupina 80. in 90. let preteklega stoletja so Guns N' Roses

Rekorderji

18. julij 2018 ob 14:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Če gre sklepati po ogledih na YouTubu so Guns N' Roses najbolj priljubljena skupina 90. let preteklega stoletja, njihov videospot za pesem November Rain je namreč prvi video iz 90. let, ki je dosegel več kot milijardo ogledov.

Uspešnica, ki je luč sveta ogledala leta 1991, je za seboj pustila hite kot so Zombie skupine Cranberris (741 milijonov ogledov) in Smells Like Teen Spirit (729 milijonov ogledov) grunge zasedbe Nirvana.

Videospot vsak dan dobi okoli 560.000 klikov, po statistiki, ki jo vodi YouTube pa je poslušanost pesmi največja novembra, saj se v primerjavi s preostalimi meseci zviša kar za 41 odstotkov, poroča Forbes.

Poleg tega, da so na YouTubu postali najbolj priljubljena skupina 90. let, so s pesmijo Sweet Child O’ Mine osvojili tudi 80. leta preteklega stoletja. S 696 milijoni ogledov so povozili tudi Thriller (529 milijonov ogledov) Michaela Jackson.

Bajni zaslužki

Zasedba, ki je nastala v Los Angelesu leta 1985, pa ne kraljuje zgolj na YouTubu, ampak po vnovični združitvi polni tudi stadione po vsem svetu. Njihova turneja Not in This Lifetime jim prinaša kar lep zaslužek, saj so do zdaj zaslužili vrtoglavih 475 milijonov dolarjev. S tem se je legendarna skupina uvrstila pod sam vrh po zaslužku na turnejah.

Dobiček pa jim prinaša tudi ponovna izdaja prvenca Appetite for Destruction. Ob 30-letnici izida so konec prejšnjega meseca oboževalcem namreč postregli s 73 skladbami, od katerih je 49 takih, ki jih javnost še ni imela priložnosti slišati.

Sa. J.