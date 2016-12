Znane skladbe, ki se bodo na Dnevih slovenske glasbe 2017 potegovale za nagrade

Dva tekmovalna večera

23. december 2016 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Strokovna komisija je izmed 110 prispelih skladb izbrala tiste, ki se bodo predstavile na Poprock večeru ter večeru Popevka v okviru festivala Dnevi slovenske zabavne glasbe 2017.

Dnevi slovenske zabavne glasbe (DSZG) so glasbeni projekt dveh festivalskih večerov in spremljevalnih prireditev, s katerim RTV Slovenija že drugo leto zapored ponuja prostor glasbenim ustvarjalcem in izvajalcem različnih glasbenih žanrov.

Na festivalu bosta podeljeni veliki nagradi za zmagovalca vsakega tekmovalnega večera: zmagovalna poprock skladba 2017 in zmagovalna popevka 2017.

Na drugem tekmovalnem večeru, upoštevajoč skladbe obeh tekmovalnih večerov, pa bodo na podlagi ocen strokovne žirije podeljene tudi nagrade za najboljše besedilo skladbe, najboljšo interpretacijo oz. izvedbo, najboljšo priredbo in za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca.

Izbrane skladbe so znane

Strokovna komisija za izbor skladb, ki se bodo predstavile na Poprock večeru ter večeru Popevka v sestavi Neža Buh - Neisha, Aida Kurtović, Patrik Greblo, Matej Wolf in Mario Galunič je v skladu s kvalitativnimi selekcijskimi merili, ki so jih predložili pred imenovanjem, izmed vseh 110 prispelih in poslušanih skladb za sodelovanje na obeh festivalskih večerih izbrala naslednje skladbe (v spodnji tabeli zapisane v abecednem vrstnem redu naslovov skladb):

POPEVKA:

# Naslov skladbe Izvajalec Avtorji glasbe / besedila 1. DOTIK STARE LJUBLJANE Aleksander Novak Aleksander Novak / Aleksander Novak / Jan Baruca, Aleksander Novak 2. FANT Z ULICE Zala Smolnikar Matjaž Vlašič / Urša Vlašič 3. KUŠN ME Mon'ami Blaž Hribar, Rok Lunaček / Rok Lunaček, Blaž Hribar / Rok Lunaček, Blaž Hribar 4. MED VALOVI IN OBLAKI Slavko Ivančić Marino Legovič / Leon Oblak 5. MIŽE Omar Naber Žiga Pirnat, Andraž Gliha / Žiga Pirnat / Žiga Pirnat 6. NA KONEC LJUBLJANE Po drugi strani Nejc Podobnik / Nejc Podobnik / Nejc Podobnik, Blaž Podobnik, Tine Luštek 7. NAD LJUBLJANO SE DANI Alex Volasko Alex Volasko / Alex Volasko 8. PO SVOJI POTI Matjaž Kumelj Krešimir Tomec, Matjaž Kumelj / Špela Tomec 9. SAMA Jana Šušteršič Blaž Hribar, Rok Lunaček / Blaž Hribar, Rok Lunaček / Blaž Hribar, Rok Lunaček 10. SLUTNJA Darja Švajger Žiga Pirnat / Žiga Pirnat / Žiga Pirnat 11. TAK DAN Nuška Drašček Aleš Klinar / Anja Rupel / Aleš Avbelj 12. UTRIP SRCA Gašper Rifelj Martin Štibernik / Klavdija Uršej, Gašper Rifelj

Rezervni skladbi

# Naslov skladbe Izvajalec Avtorji glasbe / besedila DUNAJ Urška Škafar Jure Mihevc / Jernej Juren SREČEN DAN Nika Pirnat Leon Firšt / Damjana Kenda Hussu



POPROCK

# Naslov skladbe Izvajalec Avtorji 1. DIHANJE Anika Horvat Ashley Hicklin, Elske de Wall, Rupert Blackman / Leon Oblak 2. LE SRCE Amadea Begović Alex Volasko / Alex Volasko 3. LE TI TO ZNAŠ Sara Lamprečnik Alex Volasko / Alex Volasko, Sara Lamprečnik 4. KMALU BO KONEC TE ZIME Andraž Hribar Andraž Hribar / Milan Hribar 5. MASKA Orter Manuella Brechko, Marjan Hvala / Manuella Brechko, Marjan Hvala 6. NA KRILIH ZMAJA Mama Rekla Uroš Kmetič / Tomislav Vrečar / Uroš Kmetič 7. OB KAVI Anabel Nino Ošlak, Ana Teržan / Ana Teržan, Marko Golubovič 8. POZABI NA VSE Žiga Rustja Žiga Rustja / Andrea F., Žiga Rustja 9. SVET Roundsquare Mirko Medved / Mirko Medved 10. TE NE PREMAKNE Nina Rok Lunaček, Blaž Hribar / Rok Lunaček, Blaž Hribar / Rok Lunaček Blaž Hribar 11. TIDIDAM Bomb Shell Brane Štubljar / Petra Zore / Brane Štubljar 12. VRTILJAK Kalamari Dejan Geržina / Leon Oblak / Dejan Geržina, Matjaž Švagelj

Rezervni skladbi

# Naslov skladbe Izvajalec Avtorji glasbe / besedila POTI NEBA Martina Mravinec Primož Hudoklin / Goran Mikič / Primož Hudoklin 2 BO! Bo! / Bo!

T. H.