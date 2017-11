8.000 let stari vrči v Gruziji dokaz o najstarejšem vinu na svetu

Na Kitajskem pridelovali vino iz riža

14. november 2017 ob 13:17

Tbilisi - MMC RTV SLO, STA

V Gruziji so izkopali 8.000 let stare glinene vrče, ki naj bi bili najstarejši dokaz o pridelavi vina iz grozdja na svetu.

Glineni vrči so skoraj tisoč let starejši od do zdaj znanih najzgodnejših dokazov o pridelavi vina. Te so našli v iranskem gorovju Zagros in naj bi nastali med letoma 5.400 in 5.000 pred našim štetjem.

Za najstarejšo vino na svetu velja sicer vino, ki so ga na Kitajskem pridelovali iz riža pred približno 9.000 leti, sledilo je vino iz grozdja iz Irana. Pred štirimi desetletji pa so v Gruziji na goratem območju našli ostanke keramičnih sodov, od katerih so bili nekateri okrašeni z motivi grozdja. Znanstvenikom je zdaj uspelo z uporabo nove metode analize ugotoviti sestavo in starost usedlin v osmih lončenih vrčih. Nastali naj bi okoli 6.000 let pred našim štetjem.

Pri raziskavah so sodelovali znanstveniki iz ZDA, Kanade, Danske, Francije, Italije, Izraela in Gruzije.

"Menimo, da gre za najstarejši primer gojitve divje vrste evrazijske trte za pridelavo vina," je pojasnil soavtor raziskave, višji raziskovalec na univerzi Toronto Stephen Batiuk.

Pojav vinske kulture

Prebivalci Gruzije so obdelovali evrazijsko trto vitis vinifera, ki je najverjetneje obilno rasla v okolju, ki je podobno temu v sodobni Franciji in Italiji. "Gojitev trte je očitno vodila tudi v pojav vinske kulture v regiji," je še dejal Batiuk. "Evrazijska trta, ki danes predstavlja 99,9 odstotka vina na svetu, ima svoje korenine v Kavkazu," je še dejal.

Vodja biomolekularnih in arheoloških projektov iz muzeja Penn v Philadelphii Patrick McGovern ob tem opozarja, da se bo iskanje dejansko najstarejših dokazov o pridelavi vina še nadaljevalo.

"Druga nahajališča na jugu Kavkaza v Armeniji in Azerbajdžanu bi lahko ponudila še zgodnejše dokaze o vinski kulturi, kot so ta iz Gruzije. Gorovje Taurus na vzhodu Turčije je prav tako primeren kandidat za nadaljnje raziskave," je še dejal McGovern.

A. P. J.