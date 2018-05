Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ananas premažemo z maslom, rjavim sladkorjem in cimetom. Foto: EPA Dodaj v

Ananas s kokosovo kremo

Ananas postavimo pod raženj v pečici

5. maj 2018 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: ananas, 5 žlic masla, 4 žlice rjavega sladkorja, žlička cimeta, 2 žlici javorjevega sirupa, 3 rumenjaki, 10 dag sladkorja, 1 dl kokosovega likerja, 2 žlici limonovega soka.

Ananas olupimo in vzdolžno narežemo na osmine, ki jih zložimo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Maslo razpustimo, ga zmešamo z rjavim sladkorjem in cimetom ter pomažemo ananas. Za nekaj minut postavimo pod raženj v pečici.

Nato ananas pokapamo z javorjevim sirupom. Rumenjake in sladkor zmešamo v kozici, ki jo postavimo v vodno kopel (voda ne sme zavreti), dodamo liker in limonov sok ter stepamo z metlico. Kozico nato postavimo v mrzlo vodo in mešamo, da se krema ohladi. Prelijemo ananas.