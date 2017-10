Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ananas mora biti dovolj zrel. Foto: EPA Dodaj v

Ananas s sladoledom

In morda tudi s stepeno smetano?

30. oktober 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 ananas (težak približno 1 kg), 10 dag rjavega sladkorja, 3 dag masla, 1 dl konjaka ali ruma, 30 dag vanilijinega sladoleda, 2 žlici limoninega soka, 5 dag nasekljanih mandljev ali lešnikov.

Mandlje popražimo v oplasteni ponvi. Ananas olupimo, očistimo in narežemo na koščke.

Sladkor stresemo v oplasteno ponev in ga segrevamo, da karamelizira. Odstavimo, vmešamo limonin sok in maslo ter koščke ananasa. Postavimo nazaj nad ogenj, prilijemo konjak oziroma rum in segrevamo nekaj minut, da alkohol izpari.

Ananas naložimo v skodelice, obložimo s kepicami sladoleda in potresemo z mandlji.