Bizeljski ajdov kolač

Ste ga že poskusili?

11. december 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dkg ajdove moke, sol, vroča voda, malo masla ali kisle smetane. Nadev: 1 kg skute, 1-2 jajci, sol, malo masla, kisla smetana.

Presejano ajdovo moko solimo, poparimo z vrelo vodo in pazimo, da masa ni preredka, naj bo bolj suha, "žgančasta." Maso malo ohladimo, da ni prevroča, dodamo nekaj masla ali kisle smetane, umesimo v gladko testo, ki ga razdelimo na dva dela.

Testo razvaljamo na tanko, čimbolj v kvadrat, namažemo z nadevom, po nadevu narežemo še nekaj koščkov masla, zvijemo v zavitek in ga položimo v namaščen ali s peki papirjem obložen pekač (št. 36, 38), po vrhu kolača rahlo zarežemo oz. nakažemo rezine (2cm široke) in pečemo dobro uro. Najprej pečemo na višji temperaturi (180 – 200 °C) cca. 15 minut, nato temperaturo znižamo (160 – 170 °C), tedaj kolač premažemo s kislo smetano (lahko tudi 2x) in spečemo do konca, do zlato rjave barve.

K. Ši., Zdravka Kampijut (Dobro jutro)