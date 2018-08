Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Le kdo bi se branil odlične čokoladne sladice? Foto: Pixabay Dodaj v

Čokoladne sanje

Hitro pripravljena sladica

3. avgust 2018 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 100 g kokosove moke, 50 g nastrgane čokolade, 100 g lešnikov, 2,5 dl čokoladne kreme, 40 g kakavovih zrn, 0,02 dl kremnega viskija.

Čokoladno kremo pripravimo iz slaščičarske kreme in jedilne čokolade, in sicer tako, da čokolado stopimo in ji primešamo slaščičarsko kremo. Čokoladni kremi dodamo kokosovo moko, ki smo prej skuhali na mleku.

Po dnu kozarca najprej posujemo nastrgano čokolado, čez katero nabrizgamo čokoladno kremo. Posujemo z mletimi lešniki, pokapamo s kremnim viskijem in nato plasti večkrat ponovimo. Na koncu sladico posujemo z nadrobljenimi kakavovimi zrni.

Sa. J., recept Matjaža Cotiča (oddaja Dobro jutro)