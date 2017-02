Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladica, ki je primerna tudi za vegane. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čokoladni biskvit z arašidovo kremo

Okusna sladica

20. februar 2017 ob 08:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za čokoladni biskvit: 1 ½ skodelice moke, ¾ skodelice rjavega sladkorja, ⅔ skodelice vanilijevega sojinega mleka, ⅓ skodelice repičnega olja, 2 žlici jabolčnega kisa, 1 ščepec soli, 1 žlička pecilnega praška.



Sestavine za arašidovo kremo: 200 g tofuja, 1 skodelica arašidovega masla, 1 skodelica sladkorja v prahu, 1 skodelica vode, 2 žlici agarja v prahu, vanilija v prahu.



Za čokoladni biskvit vse sestavine zmešamo v skledi in pečemo 15-20 minut pri 180°C. Ko se ohladi, ga v steklene skodelice nadrobimo na manjše koščke in razporedimo na poljubno število porcij.



Za arašidovo kremo zavremo vodo in vanjo vmešamo agar. Mešanico kuhamo 5 minut, agar se mora v tem času dobro raztopiti in mešanica se zgosti. Pustimo, da se malo ohladi. V drugi posodi zmešamo vse ostale sestavine in jih ob kuhanju s paličnim mešalcem zmeljemo v gladko maso, na koncu vmešamo še agarjevo mešanico.

Vse skupaj kuhamo kakih 5 minut. Pustimo, da se malo ohladi in prelijemo čez biskvit. Po želji okrasimo s čokolado in zdrobljenimi arašidi, tudi vegansko smetano.

P. B., recept Maje Horvat in Tilna Sossa (Dobro jutro)