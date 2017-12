Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slastni creme brulee. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Crème brûlée z jogurtom

Variacija na klasično francosko slaščico

7. december 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 500 g suhega sadja (slive, jabolka, hruške), 10 g pistacij, 10 g lešnikov, 10 g orehov, 4 žlice medu, 2 dcl grškega jogurta, klinčki v prahu, cimet, karamelni sladkor z vaniljo.



Suho sadje, ki smo ga predhodno namočili v mešanico ruma in vode ter dodali cimet in klinčke, položimo v posodice. Pistacije, lešnike in orehe na maslu na hitro prepražimo in jih nato v sekljalniku na hitro zdrobimo.

Vse skupaj položimo na suho sadje in prelijemo z medom. Na vrhu dodamo še grški jogurt in vse skupaj postavimo za okoli 20 minut v zamrzovalno skrinjo.

Pred serviranjem jih posujemo s karamelnim sladkorjem z vaniljo in z grelnikom segrevamo, dokler sladkor ne karamelizira. Tu moramo biti še posebej previdni, da sladkorja ne zažgemo.

Oddaja Dobro jutro (recept Boštjana Palčiča)