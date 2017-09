Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Cvetačo očistimo in razdelimo na cvetove. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cvetača z jajci in maslom

Jed postrežemo, dokler je še topla

8. september 2017 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 velika cvetača (težka vsaj 1 kg), 8 dag masla, 2 dag drobtin, 3 jajca, sol.



Jajca trdo skuhamo. Cvetačo očistimo in razdelimo na cvetove. Skuhamo jih v osoljeni vodi in odcedimo. V kozici razpustimo maslo, dodamo drobtine in jih prepražimo.

Jajca olupimo in nasekljamo ali pretlačimo z vilicami. Kuhano cvetačo naložimo na ogret krožnik. Potresemo jo z nasekljanimi jajci ter z maslom in drobtinami. Takoj postrežemo.