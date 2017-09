Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Pri nabiranju gob moramo biti previdni - dežnikarice so namreč precej podobne izjemno strupeni zeleni mušnici. Foto: EPA Dodaj v

Dežnikarice v paradižnikovi omaki

Ste nabirali "marele"?

28. september 2017 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 6 mladih dežnikaric (marel), 5 strokov česna, šopek peteršilja, 50 g masla, 3 žlice drobtin, 1 jušna kocka, žlica paradižnikovega koncentrata, sol, poper, mleta sladka paprika, 2 žlici moke.

Dežnikarice očistimo, operemo in narežemo na rezance. Na drobno nasekljamo česen in peteršilj.

Na maslu prepražimo drobtine, dodamo še česen, da zadiši, in peteršilj. Zalijemo z vodo, dodamo jušno kocko, sol, poper, papriko in paradižnikov koncentrat. Počakamo, da zavre, nato pa v omako stresemo gobe in kuhamo še 20 minut. Nato zgostimo s podmetom iz moke in postrežemo.

