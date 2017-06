Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pregrešno dobro domače arašidovo maslo. Foto: Ksaver Šinkar/Pregreha brez greha Zapeljivi čokoladni fondant s tekočo sredico - brez glutena in sladkorja! Foto: Ksaver Šinkar/Pregreha brez greha Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domače arašidovo maslo in čokoladni fondant

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

3. junij 2017 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za domače arašidovo maslo: 200g arašidov brez dodane maščobe, 8g soli (ali po okusu), 0,5 dl sončničnega olja.

Arašide popražimo v ponvi na zmernem ognju ali popečemo v pečici na 150 °C, pribl. 5-10 min. V sekljalniku zmeljemo arašide, olje in sol. Po potrebi dodamo olje ali sol po okusu. Arašidovo maslo hranimo v zaprti posodi v hladilniku.

Čokoladni fondant s tekočo sredico (brez glutena, sladkorja)

Sestavine: 3 jajca, 100 g čokolade, ki vsebuje vsaj 80% kakavovega deleža, 50g sladkonega nadomestka, 50g masla, 20g koruznega škroba, ščep soli, maslo in grenki kakav za modelčke.

Čokolado in maslo stopimo nad paro. Jajca rahlo stepemo s sladkornim nadomestkom in soljo, dodamo škrob. Gladki zmesi dodamo stopljeno čokolado z maslom.

Modelčke premažemo z maslom in potresemo s kakavom. Napolnimo jih z maso do treh četrtin in pečemo v prej ogreti pečici na 180°C z ventilacijo pribl. 7 min.

Ko so fondanti po zunanjih stenah pečeni, znotraj pa še tekoči, modelčke položimo iz pekača na hladno površino in počakamo 2-3 min.

Fondante zvrnemo iz modelčkov in nemudoma, še vroče postrežemo.

Dober tek!

A. K., Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)