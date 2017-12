Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Venček lahko okrasimo z različnimi prazničnimi motivi. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Domači venček za praznične dni

Venček za popestritev prazničnih druženj

27. december 2017 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine za testo: 1/2 kg namenske moke za kvašeno testo (ali mehka bela), zavojček svežega kvasa (42 g), 1,5-2 dl toplega mleka, 80 g sladkorja v prahu, 2 celi jajci in 2 rumenjaka, 80 g stopljenega masla, 1 vaniljin strok, sok in lupinica ene limone, malo ruma (po želji), 0,5 dl oljčnega olja, ščep soli, četrt žličke kurkume za barvo (lahko izpustimo).

Sestavine za nadev: 200 g kuhane prosene kaše, 100 g namočenih suhih sliv, 400 g mascarponeja (ali skute), 1 jajce, sok in lupinica limone, 40 g rjavega sladkorja, strok vanilje.

Sestavine za premaz: eno jajce stepemo z dvema žlicama mleka.

Vse sestavine naj bodo sobne temperature. Delamo v toplem prostoru.

V mlačno mleko nadrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja in žličko moke. Močno premešamo, da se kvas popolnima razpusti, in damo vzhajat na toplo za približno 10 minut oz. toliko, da močno naraste.

V posebni posodi z električnim mešalnikom stepamo jajca in sladkor do penastega. Dodamo olje, strok vanilje, sol, sok in lupinico limone, rum ter ponovno stepamo vsaj nekaj minut. V moki napravimo vdolbino in vanjo vlijemo kvasno mešanico. Začnemo počasi stepati in postopno dodajati mešanico iz jajc. Stepamo vsaj 10 minut. Gladko testo, ki se je povezalo v kepo (uravnavamo z dodajanjem moke oz. mleka), damo vzhajat na toplo za približno eno uro. Stopimo maslo in ga ohladimo, da je mlačno.

V vzhajano testo postopno vmešamo stopljeno maslo ter ponovno stepamo vsaj pet minut. Testo razvaljamo in ga položimo preko modela, ki ima na sredi valj z vdolbino. Testo namestimo tako, da pokrijemo vso površino modela. Naložimo nadev (zmešamo vse naštete sestavine) in prekrijemo s testom, ki gleda čez rob. Testo, ki prekriva valj, zvezdasto prerežemo in razpremo kot krake zvezde. Celoten venček premažemo s stepenim jajcem z mlekom.

Okrasimo z izrezanimi barvnimi liki iz testa, ki jih ne premažemo. Pečemo na 180 °C med 45 in 55 minut. Med peko venček po 20 minutah pokrijemo z aluminijasto folijo, da se nam na površini ne zažge in ne potemni preveč. Ohlajenega posujemo po želji še s sladkorjem v prahu ali še toplega premažemo z mešanico cimeta, limoninega soka in sladkorja.

Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)