Fige s sladoledom in mandlji

Cele mandlje grobo nasekljamo

29. julij 2018 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag vanilijinega sladoleda, 50 dag zrelih fig, 5 dag olupljenih celih mandljev, 2 dag mandljevih lističev, limona, 2 žlici medu.

Cele mandlje grobo nasekljamo. Sladoled vzamemo iz zamrzovalnika, da se nekoliko zmehča. V oplasteni ponvi popražimo nasekljane mandlje.

Odstavimo in ohlajene mandlje zmešamo s sladoledom. Za nekaj minut postavimo spet v zmrzovalnik. Fige očistimo in narežemo na četrtine. Naložimo jih v skodelice. Limono ožamemo in sok zmešamo z medom. Pokapamo fige in nanje naložimo sladoled. Potresemo z mandljevimi lističi.

D. S.