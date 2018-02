Focaccia s figami in grozdjem

Slastno pecivo iz fig in grozdja v le petih minutah

6. februar 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag testa za kruh, moka, 25 dag grozdja, 25 dag fig, vejica rožmarina, 2 žlici olivnega olja, 4 žlice rjavega sladkorja, 5 žlic grozdnega soka.

Večji nizek pekač obložimo s pekipapirjem. Testo razvaljamo na velikost pekača (približno centimeter debelo) in položimo na pekač.

Grozdje operemo, osušimo in enakomerno razporedimo po testu. Rahlo ga potisnemo v testo. Pokapamo z olivnim oljem, potresemo s sladkorjem in rožmarinom. Za 15 minut damo počivat na topel prostor. Fige očistimo in narežemo na osmine.

Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija. Pečemo 10 minut, obložimo s figami, pokapamo z grozdnim sokom in pečemo še 5 minut. Postrežemo še toplo.