Gobov narastek z ajdovo kašo

Jesenska poslastica

2. oktober 2017 ob 09:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

Potrebujemo: 12 dag bukovih ostrigarjev, 12 dag lisičk, 12 dag jurčkov, 1 čebula, strok česna, 3 jajca, peteršilj, žlica moke, 20 dag kuhane ajdove kaše, šetraj.



Ajdovo kašo zavremo, jo pustimo stati 3 minute, nato pa jo speremo z mrzlo vodo. Jajca ločimo rumenjake od beljakov, iz beljakov naredimo sneg, ki ga rahlo solimo. Rumenjake penasto umešamo,dodamo žlico moke, solimo in popopramo.

Na čebuli in česnu prepražimo gobe, ki jih začinimo. Pustimo, da se rahlo ohladijo, nato ohlajene gobe in rumenjake zmešamo ter jim dodamo polovico snega iz beljakov ter ajdovo kašo. Zatem zmesi dodamo še drugo polovico beljakov in vse skupaj narahlo premešamo.

Maso nadevamo v modele in jo 20 minut pečemo v pečici na 180 °C.

Oddaja Dobro jutro (recept Lojzeta Čopa)