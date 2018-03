Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gratinirane testenine z zimsko zelenjavo. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Gratinirane testenine z zimsko zelenjavo

Recept Lojzeta Čopa

14. marec 2018 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 35 dag kuhanih testenin, 30 dag brstičnega ohrovta, 20 dag svežih šampinjonov, 10 dag graha, 3 dl smetane za kuhanje, 3 jajca, strok česna, 10 dag korenja, olje, sol in poper, pehtran, maslo, drobtine, parmezan.

Brstični ohrovt, grah in korenje malo pokuhamo v slanem kropu. Šampinjone popražimo s strokom česna. Smetano za kuhanje, sol, poper, jajca in pehtran dobro razžvrkljamo in razmešamo z ohlajeno zelenjavo in s šampinjoni. Model namažemo z maslom in ga posujemo z drobtinami. Nato model nadevamo s testeninami in z zelenjavo, vse skupaj pa posujemo s parmezanom in pečemo v pečici 25 minut na 200 °C.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si

D. S., Recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)