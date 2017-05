Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nekatere družbe pri pripravi letalskih menijev sodelujejo s slavnimi kuharji. Chef Michel Richard je za družbo OpenSkies Airline, ki je podružnica British Airwaysa, pripravil takšno ponudbo. Foto: Reuters Če sta hrana in pijača brezplačni, se jima le stežka upremo. Foto: Reuters Gordon Ramsay je več let delal za Singapore Airlines, po koncu sodelovanja pa je dejal: 'Deset let sem delal za letalsko družbo, zato vem, kje je hrana, ki jo postrežejo na letalu, bila, kam gre in kako dolgo stoji, preden jo spravijo na krov. Na pamet mi ne pride, da bi na letalu karkoli dal v usta.' Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrana, ki jo postrežejo na letalu, je prava kalorična bomba

Letalska hrana nima brez razloga slabega slovesa

18. maj 2017 ob 12:24

London - MMC RTV SLO

Gordon Ramsay je nekoč izjavil, da se pod nobenim pogojem ne bi dotaknil hrane, ki jo postrežejo na letalu, saj ve, od kod prihaja in kako je pripravljena. Najnovejša raziskava mu daje prav.

Charles Spence, profesor z univerze v Oxfordu, je objavil knjigo z naslovom Gastrophysics: The New Science of Eating, v kateri je razložil, zakaj ima letalska hrana pogosto neprijeten okus, a sem nam kljub temu zdi mamljivejša od tiste, ki jo zaužijemo na trdnih tleh. Ne gre skupaj?

"Za to trditev obstaja strokovna razlaga," je pojasnil Spence in nadaljeval: "Nizek zračni pritisk, suh zrak in glasen zvok motorja prispevajo k temu, da težje okušamo in vonjamo hrano in pijačo. Zato mora imeti hrana, ki jo zaužijemo na krovu, za 20 do 30 odstotkov več vsebnosti sladkorja in soli, da bi se nam zdelo, da ima enak okus kot na tleh." Ni treba posebej poudarjati, da je hrana zaradi tega vse prej kot zdrava.

Dolgčas, stres, televizija

Morda zato letalske družbe nerade razkrivajo, koliko kalorij ima hrana, ki jo postrežejo. A to še ni edina slaba novica za letalske potnike, pravi Spence po poročanju Telegrapha. Med letom namreč obstajajo še drugi dejavniki, ki prispevajo k temu, da potniki zaužijejo več kalorij, kot bi si želeli.

"Ne moremo mimo pomembnega dejavnika - dolgčasa. Ker na dolgih letih pogosto nimamo kaj početi, se radi zamotimo s hrano, saj s preučevanjem tega, kar imamo na pladnju, zabijamo čas. Če letalska družba ponuja brezplačen obrok ali več obrokov, se jim potniki še težje odpovejo," je dejal. Omenil je še en dejavnik - stres, saj mnogi ljudje ne marajo leteti. Znano pa je, da se tolažimo s hrano, ko smo pod stresom.

Na dejstvo, da na letalu preveč pojemo, čeprav je hrana vse prej kot dobra, vpliva tudi zabava, ki je na voljo na krovu, torej filmi, serije in glasba. Med gledanjem na zaslon ne opazimo, da je naš želodec že poln, ampak jemo naprej. "Znano je, da mnogi ljudje pojedo za tretjino več hrane, če ob tem gledajo televizijo," je opozoril Spence.

Med letom pojemo skoraj dvakratno količino dnevnih potreb

Vse to pripelje do tega, da med potovanjem pogosto pojemo veliko, več, kot bi potrebovali, da preženemo lakoto. Britanci imajo tudi konkretne podatke, saj je Spence ocenil, da povprečni Britanec od trenutka, ko se je prijavil na let, do prihoda na želeno destinacijo na povprečno dolgem letu zaužije več kot 3.400 kalorij, kar je skoraj kot dvakrat več od priporočenega dnevnega vnosa kalorij. Z drugimi besedami, 3.400 kalorij je primerljivih s šestimi in pol big maci, znamenitii hamburgerji verige s hitro prehrano McDonald’s.

Za pojasnilo: priporočena dnevna količinina kalorij je 2.500 za odraslega moškega in 2.000 za odraslo žensko.

Nekatera letalska podjetja so skušala slab sloves hrane, ki jo postrežejo, popraviti tako, da so sklenila pogodbe s slavnimi kuharskimi imeni, a tudi za poteza se ni izkazala za uspešno. "Ne glede na to, s kom je družba sklenila sodelovanje, nikomur ni uspelo dvigniti letalske hrane na višjo raven, vsaj potniki niso tega zaznali," je dodal Spence.

A. P. J.