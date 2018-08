Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Hruške operemo, po želji olupimo in jih narežemo na osmine. Dodaj v

Hruške s pomarančo in vaniljo

Na koncu potresemo še s cimetom

26. avgust 2018 ob 08:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 10 dag masla, štiri hruške, strok vanilje, dve neškropljeni pomaranči, 2 dl smetane, cimet.

Hruške operemo, po želji olupimo, prerežemo, jim izrežemo peščišče in jih narežemo na osmine.

Pomaranči operemo in lupinico polovice ene pomaranče nastrgamo, obe pomaranči pa ožamemo. Vaniljev strok vzdolžno prerežemo.

V kozici razpustimo maslo, dodamo hruške in z noževo konico postrgamo vaniljev stržen. Na šibkem ognju pražimo nekaj minut, da se hruške že nekoliko zmehčajo. Prilijemo pomarančni sok in dodamo pomarančno lupinico, pokrijemo in dušimo dve minuti.

Nato prilijemo še smetano in nadaljujemo dušenje. Čez dve minuti odstavimo in potresemo s cimetom.