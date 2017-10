Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 12 glasov Ocenite to novico! Jabolka olupimo, narežemo na krhlje in jih pokapamo z limoninim sokom. Foto: BoBo Dodaj v

Jabolčni zavitek z rozinami

Pečemo okoli pol ure

23. oktober 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag listnatega testa, moka, 1,5 kg jabolk, 1 limona, sladkor, cimet, 4 keksi petit beurre, 10 dag rozin, približno 7 dag masla.

Limonino lupinico nastrgamo, sadež ožmemo. Rozine preberemo in oplaknemo. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija.

Jabolka olupimo, narežemo na krhlje in jih pokapamo z limoninim sokom. Sladkor zmešamo z žličko cimeta. Testo pomokamo in razvaljamo. Pomažemo ga s stopljenim maslom in obložimo z jabolki. Potresemo s sladkorjem, zdrobljenimi keksi, rozinami, limonino lupinico in koščki masla. Zvijemo in damo v namaščen pekač.

Temperaturo pečice znižamo na 180 stopinj. Pečemo približno pol ure.