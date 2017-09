Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Z vlažnimi rokami oblikujemo polpete in jih spečemo na žaru ali v malo naoljeni ponvi. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jagnječji polpeti po maroško

Postrežemo lahko z rižem

6. september 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag mlete jagnjetine, 1 večja čebula, 1 šopek koriandra, 1 žlička kumine, olivno olje, sol, poper.

Čebulo olupimo in drobno nasekljamo. Koriander oplaknemo, osušimo in nasekljamo. Meso, čebulo, koriander in žlico olja zmešamo, začinimo s soljo, poprom in kumino.

Z vlažnimi rokami oblikujemo polpete in jih spečemo na žaru ali v malo naoljeni ponvi. Postrežemo s kuskusom ali rižem.