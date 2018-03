Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Papriki dodamo meso in začimbe. Foto: Reuters Dodaj v

Juha s papriko in puranjim mesom

Papriko narežemo na trakove, čebuli nasekljamo

6. marec 2018 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag rdeče paprike, 2 čebuli, žlici olja, žlica moke, žlica karija, liter jušne osnove, pol šopka mete, 25 dag puranjega fileja, žlica masla, sol, poper.

Papriko narežemo na trakove, čebuli nasekljamo. Na olju popražimo narezano zelenjavo, jo potresemo z moko in karijem, še na hitro popražimo in zalijemo z jušno osnovo. Zavremo in kuhamo 15 minut.

Puranje meso narežemo na trakove, ki jih z vseh strani opečemo na vročem olju. Meso solimo. Juho zmeljemo s paličnim mešalnikom, jo začinimo in nalijemo v skodelice.

Potresemo z nasekljano meto in postrežemo s puranjim mesom.