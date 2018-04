Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladi grah popražimo skupaj z nasekljanim koromačem. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Junčji zrezek z marelicami

Ideja za kosilo

29. april 2018 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 300 g junčjega zrezka, 200 g marelic, 60 g masla, 150 g testenin, 200 g svežega graha, 100 g koromača, malo soli in popra, 0,2 dl oljčnega olja.



Junčje zrezke popečemo z obeh straneh, odmaknemo s štedilnika in pustimo nekaj časa, da počivajo. Marelice razkoščičimo, narežemo na tanke rezine in popražimo na razpuščenem maslu. Mladi grah popražimo skupaj z nasekljanim koromačem, ga začinimo in s paličnim mešalnikom zmešamo v kremo.

Testenine skuhamo v slanem kropu. Ko so kuhane, jih primešamo marelicam. Grahovo kremo vlijemo po krožniku, nanjo serviramo testenine z marelicami. Odležane zrezke na drobno narežemo in položimo na testenine. Po želji meso pokapamo z balzamičnim kisom in posujemo s piranskim solnim cvetom.

