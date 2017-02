Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Maska pustna pred vrati stoji in hrane prosi, da zimo spodi." Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koški za pustne maske

Sladica za najbolj "nori" čas v letu

23. februar 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: zavitek listnatega testa, lupina ene pomaranče, lupina ene limone, rjavi sladkor, mleti mandlji.

Za nadev: v 6 dl vode skuhan pšenični zdrob, 3 žlice sladkorja, 2 jajci, 2 žlici koruznega zdroba, 200 g maskarponeja, lupina in sok ene limone, 1 strok vanilje, malo kardamoma, lističi mandljev, marmelada za preliv, sladkor v prahu.



Listnato testo razvaljamo približno 3 mm debelo. Razvaljano testo posujemo s sladkorjem, nastrgano lupinico pomaranče in limone ter mletimi mandlji (po okusu jih lahko nadomestimo z orehi ali lešniki). Vse z valjarjem močno povaljamo in tako pritisnemo v testo. Z obodom za krofe izrežemo kroge in jih položimo v pekač za mafine tako, da pri tem oblikujemo košarice.

Za kremo z električnim mešalnikom premešamo vse sestavine, da dobimo precej gosto maso. Če je masa preredka, dodamo koruzni zdrob.

Nadev naložimo v košarice in po njem posujemo lističe mandljev. Pečemo 10 minut pri 200 °C, nato temperaturo znižamo na 170 °C in pečemo do zlato rumene barve. Pečene košarice lahko prelijemo še s poljubno marmelado in posujemo s sladkornimi okraski ter sladkorjem v prahu.

A. K., Metka Paragi (recept iz oddaje Dobro jutro)