Kremna grahova juha s peteršiljem

Preprosta, a okusna kremna juha

3. maj 2018 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 žlica masla, pol čebule, 3 stroki česna, 1 srednje velik krompir, 500 g svežega graha (lahko uporabite tudi zamrznjenega ali tistega iz pločevinke), 500 ml goveje juhe, sol, poper, šopek peteršilja, drobnjak.

Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Segrejemo žlico masla in nanj stresemo čebulo. Ko postekleni, dodamo še strt česen, da zadiši.

Nato dodamo olupljen in na kose narezan krompir, ki ga nekaj minut pokritega dušimo. Sveži grah oplaknemo z vodo (enako naredimo tudi z grahom iz pločevinke, če uporabimo tega) in ga stresemo v kozico, prilijemo govejo juho (lahko uporabimo tudi zelenjavno jušno osnovo) in kuhamo približno 15 minut.

Četrtino graha in krompirja shranimo, drugo pa pretlačimo, nato pa zelenjavo vrnemo v juho. Preden postrežemo, potresemo s sesekljanim peteršiljem in drobnjakom.

C. R.