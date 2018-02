Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hruške olupimo in narežemo na krhlje. Dodaj v

Kruhov narastek s hruškami

Pripravimo ga lahko tudi z jabolki

15. februar 2018 ob 08:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 starih žemelj, 1 strok vanilje, 1/2 litra mleka, 2 jajci, sladkor, maslo, 8 hrušk, 2 dl smetane.

Vaniljo prerežemo, sredico postrgamo in jo vmešamo v mleko. Mleko segrejemo, a ne zavremo. Štiri hruške olupimo in narežemo.

Žemlje zrežemo pol centimetra na debelo. Pekač namastimo in vanj kot strešnike zložimo kruh, vmes damo krhlje hrušk. Jajci in dve žlici sladkorja zmešamo in zlijemo v mleko. Prelijemo kruh. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Narastek potresemo s sladkorjem in kosmi masla. Pečemo 45 minut. Druge hruške olupimo in narežemo na kocke. Podušimo jih na maslu, sladkamo, vmešamo smetano in pokuhamo. Pretlačimo in postrežemo z narastkom.