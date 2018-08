Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poleg nabodal ponudimo tris pomak. Foto: Pixabay Dodaj v

Kunčja nabodala v pivski marinadi s trisom pomak

Poletni piknik

12. avgust 2018 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za nabodala potrebujemo: 3 kunčja bedra, 1,5 dl piva, malo svežega žajblja, sol, poper, 1 lovorjev list, 12 dag pora.

Za popečen kifeljčar potrebujemo: 60 dag mladega kifeljčarja, 1 lovorjev list, sol, kumino, maslo, sveža zelišča.

Za medeno pomako potrebujemo: 1 žlico cvetličnega medu, 1 žlico gorčice, malo nasekljanega koprca.

Za cesarsko pomako potrebujemo: 1 žlico kisle smetane, 1 žlico majoneze, 1 žlico kečapa, 1 zamašek konjaka, 1 naribano kislo kumarico, malo svežega drobnjaka, poper, sol.

Za pekočo pomako potrebujemo: 1/2 nasekljane čebule, 2 stroka nasekljanega česna, malo jabolčnega kisa, 1 žlica kečapa, nekaj blanširanih in pasiranih breskev, sol, poper, čilijeva omaka (dozirajte po želji).

Kunčja bedra izkoščičimo in narežemo na kocke (2 x 2 centimetra). Meso začinimo s soljo in poprom, dodamo sesekljan žajbelj in zalijemo s pivom. Meso pustimo v marinadi vsaj pol ure.

Kifeljčar dobro operemo in pustimo v oblicah. Nato ga zavremo z dodatkom soli, lovorja in kumine ter ga kuhamo dobrih deset minut.

Por narežemo na kolobarje in na nabodalce nanizamo marinirano meso in por.

Krompir pohladimo, ga prepolovimo z nožem in dodamo na vroč žar. Ko je pečen, ga zabelimo z zeliščnim maslom.

Meso popečemo na žaru in zraven ponudimo tris pomak.

Sa. J., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)