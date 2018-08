Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Por, kolerabo in korenje očistimo in narežemo ter skupaj z grahom popražimo na maslu in česnu. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Lazanja z mlado zelenjavo

Bešamel, mleko in smetano zmešamo

22. avgust 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo približno 12 testeninskih listov za lazanjo, 3 zelene kolerabice, 4 pore, 50 dag zamrznjenega graha, 4 korenčke, 4 dl bešamela, 3 dl mleka, 1 dl kisle smetane, parmezan, 1 strok česna, oljčno olje, maslo, sol.

Por, kolerabo in korenje očistimo in narežemo ter skupaj z grahom popražimo na maslu in česnu. Prilijemo malo vode in dušimo pet minut. Solimo. Pekač namastimo. Pripravimo bešamel iz mleka, smetane in moke, lahko tudi polnozrnate; ne pozabite na muškatni orešček.

Začnemo s plastjo listov za lazanjo, pokrijemo z zelenjavo, ki jo prelijemo z bešamelom. Ponavljamo, da porabimo vse sestavine. Končamo s plastjo testenin in bešamelom. Potresemo s sirom in maslom, pečemo pol ure (180 stopinj Celzija).