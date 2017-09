Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Fileje oplaknemo, osušimo in pokapamo z limoninim sokom. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Listovi fileji s hrenom

Fileje zvijemo in spnemo z zobotrebci

5. september 2017 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 90 dag listovih filejev, 4 žlice limoninega soka, 15 dag belega kruha, 1 čebula, maslo, 2 litra mleka, 8 dag naribanega hrena, sol, poper.

Fileje oplaknemo, osušimo in pokapamo z limoninim sokom. Kruh narežemo na koščke. Čebulo nasekljamo in popražimo na žlici masla. Dodamo polovico kruha in mleko.

Na šibkem ognju pokuhavamo slabih 5 minut. Vmešamo hren, začinimo s soljo in poprom. Fileje zvijemo in spnemo z zobotrebci. Naložimo jih v namaščeno nepregorno posodo in prelijemo s hrenovo omako.

Potresemo s preostalim kruhom in kosmi masla. Postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, in pečemo približno 25-30 minut.