"Lunch paket" - polnjene paprike z ajdovo kašo in zelenjavo

Posteljico naredimo iz rukole

11. junij 2017 ob 11:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za paprike: 1 paprika, 50 g mletega mesa, česen, čebula, malo naribanega sira, sol, poper, začimbe, oljčno olje.

Sestavine za prilogo: rukola z žlico oljčnega olja, kuhana ajda, popečena zelenjava (npr. brstični ohrovt).



Papriko razpolovimo in očistimo. Ajdovo kašo čez noč namočimo v mlačno osoljeno vodo. Na oljčnem olju popražimo čebulo, česen in meso. Začinimo. Zmešamo maso z ajdovo kašo in nadevamo v paprike.

Po vrhu potresemo malo sira. Zraven v pekač damo brstični ohrovt in ga pokapamo z oljem in solimo. Pečemo v pečici na 180 stopinj 20 minut.

P. B., recept Mojce Cepuš (Dobro jutro)